Brad Pitt beleeft nu al een gouden jaar: Oscar, verzoend met kinderen én met Jennifer

Brad Pitt gaat van 0 naar 100 in 2020. Na jaren vol familiedrama en een wankelende carrière lijkt het hem weer voor de wind te gaan. Hoewel hij al aan zijn tweede Golden Globe toe is, won hij nog nooit een Oscar voor zijn acteerwerk. Hij verkeert in goed gezelschap in een lijstje van Hollywood-royalty die nog nooit een Academy Award mee naar huis kregen, ondanks hun prestaties in het vak. Denk maar aan Tom Cruise, Glenn Close, en tot 2016 ook Brads co-ster in Once Upon A Time... In Hollywood, Leonardo DiCaprio. De verwachting is dat net als Leo Brad dit jaar waarschijnlijk losbreken uit dat patroon.

Hij is genomineerd voor Beste Mannelijke Bijrol. In die categorie mocht hij eerder deze week het Screen Actors Guild Award-beeldje al in ontvangst nemen, en ook zijn BAFTA-nominatie loopt nog. Alles ziet ernaar uit dat het zíjn jaar wordt. En niet alleen op professioneel vlak.

Kinderen weer thuis

Deze kerst kreeg Brad éindelijk zijn kinderen over de vloer, zonder dat er iemand toezicht moest houden. Een mijlpaal voor de acteur, die tot op dat moment aan strenge bezoekregels moest voldoen. Dat komt omdat actrice Angelina Jolie, zijn ex-vrouw, voogdij heeft over hun zes kinderen: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne.



Dat Angelina enkele maanden geleden voor de nieuwe Marvel-film The Eternals af moest reizen naar het Canarische eiland Fuerteventura, maakte het voor Brad nog interessanter. Omdat zij het overdag vaak te druk had, mocht hij de kinderen komen ophalen. Het was voor hem een welkome eerste stap om de band met hen te herstellen.

Verzoening met Jennifer

Sinds hij zijn scheiding van Angelina Jolie aankondigde in 2016, wordt er volop gespeculeerd over nieuwe liefdes voor Pitt. Hij heeft in die tijd nooit bevestigd met iemand te daten. Ook bij de Golden Globes verscheen hij zonder date op de rode loper. Hij durfde naar eigen zeggen zelfs zijn moeder niet meebrengen. ,,Want van elke vrouw waar ik naast sta, beweren ze dat ze mijn vriendin is”, grapte hij. ,,En dat zou maar raar zijn geweest.” Op het event liep hij overigens wel drie exen tegen het lijf: Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow en Christina Applegate.

Jennifer kwam hij tijdens de SAG-Awards nogmaals tegen. Brad mocht als eerste het podium betreden, om de prijs voor beste mannelijke bijrol op te halen voor zijn werk in film Once Upon A Time... In Hollywood. Niet lang daarna kwam zijn ex als winnaar uit de bus in de categorie beste actrice in een dramaserie, voor The Morning Show. De acteur was op dat moment nog backstage waar hij de pers te woord had gestaan over zijn award. Op beelden was te zien hoe hij stopte voor een videoscherm om te kijken hoe zijn ex-vrouw haar award in ontvangst nam. Niet veel later kwamen ze elkaar in de coulissen tegen en vlogen ze elkaar in de armen - tot groot jolijt van al hun fans.

Jennifer en Brad waren van 2000 tot 2005 getrouwd. In de laatste fase van hun huwelijk liep Brad op de set van de film Mr. & Mrs. Smith zijn toekomstige vrouw Angelina Jolie tegen het lijf. Ze werden smoorverliefd, waarna de relatie van Hollywood-koppel ontplofte. Jennifer bleef in ontroostbaar achter. Wél zou ze al zijn liefdesbrieven hebben bewaard.



Beide acteurs hertrouwden: Brad met Angelina en Jennifer met Justin Theroux. Maar ook dat laatste huwelijk liep stuk. Fans hopen nu vurig dat Brad en Jennifer zich weer met elkaar zullen verzoenen, en misschien zelfs weer een relatie beginnen. Verschillende Amerikaanse roddelbladen menen dat er zelfs al iets aan de gang is. De twee zouden zelfs weer overwegen om samen te gaan wonen - maar uiteraard dat is niet bevestigd.

Hoe zijn privéleven ook verder verloopt, alle ogen zijn intussen weer op Brad gericht. De komende paar maanden volgt de internationale pers ongetwijfeld elke beweging.

Volledig scherm Deze foto van Brad en Jennifer houden heel wat fans in de ban. © AFP

