Brad Pitt én Leonardo DiCaprio in film Tarantino

Decor van het verhaal is Los Angeles in 1969, toen Hollywood bol stond van de hippies en een groep rondom sekteleider Charles Manson achter meerdere moorden zat.

DiCaprio kruipt in de huid van een voormalige western-tv-ster, Pitt is de man die jarenlang zijn stuntman speelde. Beide personages proberen het te maken in Hollywood, dat voor hen niet meer aanvoelt als vroeger.

Volgens Sony Pictures staat de filmpremière gepland in augustus 2019. Dat is 50 jaar na het overlijden van Sharon Tate, de echtgenote van regisseur Roman Polański, die bruut om het leven werd gebracht door Manson. Tate komt ook in 'Once upon a time' voor, als de buurvrouw van DiCaprio. Actrice Margot Robbie kruipt in de huid van Tate.