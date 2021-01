Brad Pitt hoopt opnieuw in topvorm te raken voor nieuwe actiefilm: ‘Best riskant voor z'n leeftijd’

Hij mag dan al langzaam de zestig naderen, maar Brad Pitt (57) ziet er nog altijd topfit uit. Het resultaat van lange uren in de fitness om zich voor te bereiden op een nieuwe actiefilm waarin hij mogelijk uit de kleren moet, valt te lezen in The Mirror . Het is in ieder geval niet de eerste keer dat Pitt afgetraind op de set verschijnt.

Ondertussen is hij er 57, maar dat houdt Brad Pitt niet tegen om fysiek tot het uiterste te gaan. Als voorbereiding op z'n nieuwe film, Bullet Train, waarin hij een huurmoordenaar speelt, brengt hij bijvoorbeeld uren in de fitness door. Hij hoopt om weer net zo fit en afgetraind te worden als in 1999, toen hij in Fight Club meespeelde. ,,Brad is bezig lichaam klaar te stomen voor een actiefilm vol stunts, iets dat hij al jaren niet meer gedaan heeft", vertelt een bron in de krant. ,,Het is riskant door z'n leeftijd en omdat hij wil proberen om al z'n stunts zelf te doen. Hij leert slaan, schoppen en met messen vechten. Er wordt in de film veel in gangen gevochten, dus dat betekent smalle ruimtes. Daarom moet hij zich vooral oefenen in cardio, stretchen, krachttraining en yoga. Eigenlijk moet hij een echte atleet worden. Het draait niet alleen om hoe hij eruit ziet. Het draait om uithouding, behendigheid en absolute precisie."

Afgetrainde Brad

Het is niet de eerste keer dat een afgetrainde Brad Pitt (halfnaakt) in een van z'n films verschijnt. Bij het zien van Fight Club verbaasden de kijkers zich niet alleen over de ingenieuze plotwendingen, maar ook over het strakke lichaam van Pitt. Geen wonder dat op internet massa’s artikels gewijd zijn aan hoe je zo’n lijf kunt krijgen. Het magische geheim? Een specifieke work-out - één spiergroep per dag trainen - en een aangepast dieet, met een voorkeur voor kip, witte vis, bruine rijst en pasta, groene groentes en havermout.

Volledig scherm Brad Pitt (midden) in ‘Fight Club’ © IMDB

Ook in de film Troy uit 2004 eisen de spieren van Brad Pitt, als de held Achilles, de hoofdrol op. Al stond de acteur niet meteen te springen om z’n kleren weer uit te trekken. ,,Ik herinner me dat we al heel vroeg in het proces discussies hadden”, vertelde regisseur Wolfgang Petersen daarover. ,,Ik zei: ‘Brad, we weten allemaal dat je eigenlijk wil verstoppen dat je zo’n knappe kerel bent. Maar dat gaat hier niet gebeuren. Je haar moet lang en blond zijn, en je lichaam moet geweldig zijn.’ Hij heeft de goddelijke schoonheid die Achilles nodig heeft”, besloot Petersen. Pitt, die tijdens de opnames 40 werd, gaf toe: hij stopte met roken en sportte zes maanden lang intensief. ,,Ik wilde kijken hoever ik het kon drijven”, zei hij daar zelf over. ,,Ik deed wat nodig was, en het is geweldig hoe je lichaam zich aanpast.”

Volledig scherm Wolfgang Petersen (rechts) en Brad Pitt tijdens de opnames van 'Troy'. © Filmdepot

In 2019 toonde de acteur in Once Upon a Time in Hollywood dat hij er nog steeds mocht zijn door z'n shirt uit te trekken. Ook regisseur Quentin Tarantino bleek onder de indruk van hoe goed Pitt dat kon. ,,Wat grappig is, is dat Brad eigenlijk nogal verlegen is om dat soort dingen", vertelde hij. ,,Maar tegelijkertijd weet hij wel exact hoe het moet. Ik zei: ‘Dus, ik was aan het denken: misschien moet je je hemdje losknopen en uittrekken, en daarna ook nog je t-shirt uittrekken.' En hij antwoordde: ‘Serieus? Wil je écht dat ik al die knoopjes losmaak? Ik ga het gewoon in één keer uittrekken. Go!’” En zo geschiedde.

Volledig scherm Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood © Filmdepot