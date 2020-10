Bram Krikke: ‘Ik heb geen rem’

Dennis Jansen

Waar is het misgegaan met Bram Krikke?

,,Hoe bedoel je?”

Je wilde nooit zo op de voorgrond treden, toch? Nu ben je een bekende youtuber, radio-dj en heb je je eigen pilot bij Videoland.

,,Haha, oh zo. Het klopt dat ik vroeger vrij verlegen was. Doodeng vond ik het video’s maken voor YouTube in het begin. Je stelt je kwetsbaar op, iedereen kan je filmpjes zien. Mijn redding was dat ik dat samen met iemand anders deed. Dan sta je sterker. Je maakt samen lol en hebt onmiddellijke feedback. Daardoor ben ik ontdooid en is de schroom verdwenen.”



Je maakt voor Videoland De Kelder van Krikke, een satirische serie waarin je er alles aan doet om je eigen grote show te krijgen. Wat was jouw kelder?

,,Dat was de bouwmarkt. Daar heb ik een tijdje gewerkt. Daar kwam ik er ook achter dat ik iets creatiefs wilde doen met mijn leven. Met een collega, over wie ik het net had, ben ik filmpjes gaan opnemen. Onze wegen scheidden. Hij ging een economische studie doen, ik ben alleen doorgegaan.”

Heb je de creativiteit van thuis meegekregen?

,,Mijn moeder is accountmanager. Mijn vader is lange tijd voetbaltrainer geweest, onder meer bij Sparta, en is nu kunstschilder. Voetballen heb ik drie maanden gedaan. Was niets voor mij. Ik hou er wel van, maar kijk het liever. Ik ben motorisch wat minder gelukkig. Tekenen deed ik vroeger wel veel. Toen ik de vakantiecamera van mijn ouders mocht lenen, ging ik zelf speelfilms maken met vrienden. Het zag er niet uit, maar ik was er dagenlang mee bezig. Vond het te gek. Met school ga je dan eerst voor zekerheid. Een studie geschiedenis, journalistiek. Beide niet afgemaakt. Ik kwam er al gauw achter dat ik dat creatieve nodig heb om gelukkig te zijn.”





Hebben je ouders zich zorgen gemaakt?

,,Zeker. Mijn moeder zei altijd wel: ga doen wat je leuk vindt. Mijn vader was wel van de zekerheid. Een baan, een opleiding. Die filmpjes kun je er altijd naast blijven doen.”



Hoe staan ze er nu in?

,,Supertrots. Toen ik de beslissing had genomen hier vol voor te gaan, hebben ze me gesteund.”



Wie hebben jou geïnspireerd in het maken van filmpjes?

,,Sowieso Sacha Baron Cohen, die Borat en Brüno speelt. Zijn manier van het overbrengen van ongemak is echt super. Heb ik altijd leuk gevonden. Net als Jiskefet en Koot & Bie, wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Van de serieuzere makers vind ik Louis Theroux een mooi voorbeeld. Hij heeft een eigen stijl. Stelt zich ietwat knullig op, maar is heel scherp en hij komt overal mee weg.”



Videoland had voor jou de kelder voor ogen, jij wilt liever een grote show…

,,Dat is precies waar deze serie over gaat. Ik wilde grootser uitpakken. Ik heb dus zonder medeweten van Videoland ook dat proces gefilmd, ook met verborgen camera. Ook gesprekken met de hoge heren uit de directie. Ze schrokken zich dood toen ze die beelden terugzagen. Gelukkig mocht ik ze wel gebruiken. Zo kon ik het toch laten zien: de strijd die ik voer om te maken wat ik zelf wil, een grote show en niet de kelder. Leuk ook dat Herman den Blijker, Hans Kazàn en Kees van der Spek in de serie zitten.”

Het voordeel van een BN’er zijn: andere BN’ers vragen voor je serie. Hoe ervaar jij de verschillende mediaplatformen?

,,Bij radio is het allemaal wat klein en nuchter, bij tv is het wat gelikter en groot. Online staat nog in de kinderschoenen, maar je bereikt wel meteen je doelgroep en je hebt meer vrijheid, net als met het maken van radio. Dat is me heel veel waard, al heb ik qua televisie ook best leuke dingen gedaan. De Slimste Mens bijvoorbeeld, zou ik zó weer doen. Een mooi avontuur. Met televisie heb je gewoon meer belangen, maar het blijft een interessant medium.”

Je conformeert je ook niet aan een omroep. Onrecht, de serie die je maakte voor PowNed, blijft bij één seizoen.

,,Klopt, ik vond het leuk om te maken en we kunnen best kijken of ik dat later nog eens ga doen, maar ik vond het wel even goed zo. Ik vind het heel lekker om vliegende keep te zijn. Ik houd ervan om nieuwe dingen te ontdekken. Wat dat betreft kwam Qmusic op het juiste moment. Die klik was er meteen. Tom (van der Weerd) en ik zijn in september begonnen, op de vrijdagavond en in het weekend. Bij Qmusic voelt het echt als ‘thuis’ en krijgen we veel creatieve vrijheid, iets waar Tom en ik beide veel waarde aan hechten.”



Je gaat hard op TikTok, hebt 1 miljoen volgers op Instagram, 270.000 abonnees op YouTube. Je bent een voorbeeld voor velen. Kun je dan alles nog maken?

,,Natuurlijk ben je je bewuster van wat je maakt. Soms sluipt de gedachte binnen dat je over alles écht goed moet nadenken. Past dit wel in mijn strategie? Je weet dat sommige dingen reacties opleveren, maar ik heb geen rem. Voor mij is het nog steeds het belangrijkste dat ik kan maken wat ik wil.”



Hoe ver kijk je in de toekomst?

,,Doorgroeien bij Qmusic. Online verder uitbouwen. Ik hoop dat ik onbevangen kan blijven en mijn rol als vliegende keep kan behouden. En ik hoop natuurlijk op mijn echt grote show bij Videoland.”

Het lijkt alsof Bram Krikke altijd aanstaat. Hoe ontspan je je?

,,Geen zorgen, hoor. Ik woon heel rustig. En misschien klink ik nu als een ouwe lul, maar ik vind het heerlijk om met de hond in het bos te lopen. Lekker te netflixen met mijn vriendin. Of met vrienden af te spreken, al gaat dat nu wat minder.”





Tot slot: je hebt in april van dit jaar een pornomapje op je borst laten tatoeëren als gevolg van een verloren weddenschap. Al spijt?

,,Welnee. Ik ben eraan gewend, kan ook niet anders, want als ik in de spiegel kijk, zie ik het. Maar ik heb het verwerkt. Veel mensen zeiden: doe ’m dan klein, onder je voet. Vind ik laf. Ja, porno staat in best grote letters, maar het is net als met deze Videoland-serie: als je iets doet, doe het dan groots en goed.”

De Kelder van Krikke is nu te zien op Videoland