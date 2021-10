Brand in studio The Masked Singer tijdens repetities: ‘Vlammen kwamen uit plafond’

Er waren 150 mensen in het pand die allemaal het complex veilig hebben kunnen verlaten, meldt de brandweer op Twitter. Twee mensen zijn in de ambulance nagekeken in verband met rookinhalatie. Alle kandidaten en crew van The Masked Singer maken het goed, aldus de woordvoerder. In de studio ging tijdens de opnames plots het brandalarm wel af. Er werd niet direct gehoor aan gegeven. ,,In de foyer, de ruimte naast de studio, waar we ook het publiek altijd opvangen kwamen opeens de vlammen uit het plafond”, vertelt presentator Ruben Nicolai in RTL Boulevard . ,,Toen kwam er heel snel brandweer en moest iedereen naar buiten. Ook de mensen die aan het repeteren waren, onze beroemde gasten. Dus die werden heel snel in zwarte trainingspakken in een busje gestopt en gauw weggereden. Die geheimhouding gaat gewoon door natuurlijk.”

Keuken

De oorzaak van de brand is nog niet bekend en er is nog veel rook in het pand. RTL Boulevard schrijft dat de brand waarschijnlijk in de keuken is ontstaan. Het is volgens Nicolai nog onzeker of de opnames morgen kunnen doorgaan. ,,De brandweer is nu bezig om te meten in hoeverre er nog giftige stoffen hangen. De rook moet overal eruit. Maar we doen vol ons best.”



De repetities en opnames zijn voor het derde seizoen van de televisiehit, dat vanaf 15 oktober te zien is op RTL 4. Het vorige seizoen van The Masked Singer viel goed in de smaak. Naar de finale keken zo’n 4 miljoen mensen en het programma is genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring.