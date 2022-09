Brand op podium bij optreden Panic! at the Disco

Tijdens een optreden van Panic! at the Disco, het soloproject van Brendon Urie, is woensdagavond een kleine brand uitgebroken. Een effectmachine op het podium vloog in brand, maar kon al snel geblust worden. De Amerikaanse zanger gaf een optreden in het Xcel Energy Center in Saint Paul (Minnesota).

Op beelden die de ronde doen op Twitter is te zien dat Urie en de andere muzikanten op het podium ruimte maken voor een man met een brandblusser, die het vuur kort daarna weet te doven. ‘Het is niet een Panic at the disco concert tenzij de effectmachine in brand vliegt’, twitterde een concertbezoeker die een video van het tafereel plaatste.

Panic! At the Disco begon als band in 2005, maar nu is alleen Urie nog over.

