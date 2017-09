Brangelina weer bijeen, kan dat nog?

Wat dat betreft kan Brangelina beter een voorbeeld nemen aan polderkoppel René en Natasja Froger. Hoewel ze nu gelukkig getrouwd zijn, hebben ook zij moeilijke tijden gekend. Natasja was in 1997 helemaal klaar met het sterrenbestaan van haar echtgenoot; laat thuiskomen, ’s ochtends lang uitslapen. Natasja zocht liefde bij een andere man en het leek het einde van hun huwelijk. ,,We hebben gepraat en gepraat. Hij heeft brieven geschreven, tientallen”, vertelde ze er jaren later over in LINDA. ,,We hebben het aangedurfd om naar onze eigen rol te kijken en onder ogen te zien waarom het mis was gegaan.”