Breaking Bad-acteur na beledigend introfilmpje RTL Late Night: Fuck that

Na afloop van het filmpje - dat door een totaal verbouwereerde Banks kennelijk als zwaar beledigend werd ervaren - bleef het doodstil in de studio van RTL Late Night en leek de acteur naar woorden te zoeken. Want niet alleen werd in het door Luuk Ikink ingesproken filmpje gesteld dat de acteur 'niet altijd veel tekst' heeft, maar aansluitend op die woorden ook nog dat 'als hij in een scène komt er wel iets met anderen gebeurt'. Vervolgens gooide presentator Humberto Tan nog wat olie op het al smeulende vuurtje. ,,Dit somt uw carrière wel goed op'', aldus Tan.



De beroemde gast, die speelde in hitfilms als 48 Hours, Beverly Hills Cop en Gremlins, reageerde vervolgens ontzet nadat hij de Engelse vertaling van het introductiefilmpje via een oortje op zich in had laten werken. ,,Sorry, ik heb een vraag. In het filmpje wordt gesteld dat misschien niet iedereen weet wie ik ben en ook nog dat ik niet veel te zeggen heb. Mag ik even vloeken. Fuck that.''



Direct na die sneer richting de programmamakers begon hij niet over de nieuwe Nederlandse, in Friesland gedraaide speelfilm Redbad waarin hij een middeleeuwse badguy vertolkt. Banks lepelde een vaag verhaal op over zijn fysieke klachten en extreme drang naar pruimtabak. De andere tafelgasten en Tan hoorde zijn verwarrende betoog vervolgens met stijgende verbazing aan, waarna de steeds wegkijkende acteur opperde het toch maar even over Redbad te hebben. En dat deed hij vervolgens met zichtbare tegenzin. De internationale film Redbad van regisseur Roel Reiné en filmproducent Klaas de Jong, gaat over Radboud: de koning van de Friezen (679-719 na Christus).