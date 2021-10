Breuk na breuk: het liefdes-cv van deze BN’ers staat bomvol

André Hazes

Zanger André Hazes keek de kunst af bij pa Hazes, die in 1991 trouwde met de toen 21-jarige Rachel. Dré viel in 2014 voor de charmes van Monique Westenberg, die 16 jaar ouder is. Met de liefdesrelatie tussen de zanger en het meisje uit een Rotterdams woonwagenkamp is inmiddels een boek te vullen. Met de komst van zoon Andreas Martinus ging in 2016 een grote wens in vervulling. Het mannetje wordt omschreven als ‘het allergrootste cadeau’. Lang duurt het geluk niet. Twee jaar later slaapt André in aanloop naar zijn concerten in Ahoy niet thuis. In april is er sprake van een relatiebreuk, die een maand later na een vakantie naar Mexico alweer gelijmd lijkt. Eind 2019 biecht André op dat hij gevoelens heeft voor een andere vrouw. Het gaat om Bridget Maasland, met wie hij vijf maanden samen is. Het stel geeft de aandacht en druk van buitenaf de schuld van het stuklopen van die relatie.