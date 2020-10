Brian May denkt dat corona hartaanval heeft veroorzaakt

De rocker heeft het idee dat het coronavirus de oorzaak is voor zijn hartaanval, omdat hij er verder een gezonde levensstijl op nahield. Brian denkt dat hij het coronavirus heeft opgelopen tijdens de tournee van Queen in Azië. ,,Ik weet heel goed dat ik een heel nare hoest had voor het grootste gedeelte van die tour. En soms voelde ik me behoorlijk slecht en ik dacht dat ik gewoon moe was.”



,,Het is goed mogelijk dat ik vroeg in die tour het virus heb opgelopen. Ik ben weer beter geworden, maar het heeft er blijkbaar voor gezorgd dat mijn bloed dikker werd. Dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn voor mijn hartaanval”, denkt Brian.



De gitarist liet verder weten dat het nu een stuk beter gaat met zijn gezondheid. Hij doet dagelijks oefeningen waarmee hij de conditie van zijn hart weer opbouwt.