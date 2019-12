Bridget chilt in André's kleedkamer en Fred laat ziekenhuisbed pimpen

Video Edwin Evers imiteert Ajax-trai­ner Erik ten Hag

14:13 Edwin Evers is weer even terug op de radio. De ‘koning van de ochtendradio’ presenteert deze week de Top 4000 op Radio 10. In zijn eerste uitzending gisteren kon een imitatie van Ajax-trainer Erik ten Hag uit Haaksbergen niet ontbreken. „Heeeee Evers!”