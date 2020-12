Bridget Maasland: ‘André vroeg mij ook ten huwelijk en ik zei ja’

Dat schrijft ze op de Instagram-pagina van RTL Boulevard, in reactie op een vrouw die haar ‘jaloers’, een ‘vies wijf’ en een ‘afgelikte boterham’ noemde.



‘Ik ben niet jaloers, ik zeg nooit wat, maar ik vind wel dat ik een grap mag maken als ik een zelfde huwelijksaanzoek heb gekregen afgelopen kerst’, schrijft Bridget onder die reactie. ‘Hoe je erbij komt dat ik een afgelikte boterham ben, geen idee. Waarschijnlijk geloof jij alle aannames en verhalen die mensen de wereld in helpen om zichzelf beter te voelen.’ Aan RTL Boulevard laat Bridget weten dat ze afgelopen kerst ‘ja’ zei op het aanzoek.



Het RTL-gezicht reageert ook op iemand die stelde dat ze ‘hatelijke opmerkingen’ had geplaatst. ‘Humor is niet voor iedereen weggelegd en kan verkeerd worden geïnterpreteerd’, aldus Bridget, die stelt dat haar sneer richting André dus een grapje was. ‘Wat mij betreft alleen maar liefde en humor!’ Elders schrijft ze: ‘Het was geen sneer, het was grappig bedoeld. Als ik had willen sneren had ik wel eerder mijn mond open getrokken.’