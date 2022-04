Britney Spears (40) is zwanger: ‘Moeilijk, want vorige keer kreeg ik depressie’

Perinatale depressie

Spears gaat in haar post in op perinatale depressies die ze bij een eerdere zwangerschap ervoer. Perinataal beslaat de periode van de eerste weken van de zwangerschap, tot een jaar na de bevalling. ,,Ik moet zeggen dat het echt verschrikkelijk is,’’ schrijft de zangeres van de hit Baby One More Time. ,,Vrouwen spraken er destijds niet over. Sommige mensen vonden het gevaarlijk als vrouwen klaagden met een baby in hun buik. Maar nu praten vrouwen er dagelijks over. Godzijdank hoeft die pijn geen geheim meer te blijven. Dit keer zal ik dagelijks yoga-oefeningen doen.’’