Britney Spears en Sam Asghari gaan scheiden na huwelijk van veertien maanden

Neal Hersh, de advocaat van Asghari, laat doorschemeren dat zijn cliënt de huwelijkse voorwaarden waarop hij en Spears getrouwd zijn wil aanvechten. Voor het model en de 41-jarige Princess of Pop in het huwelijksbootje stapten, tekenden zij een document waarin stond dat hij geen toegang zou hebben tot een deel van haar vermogen. Volgens Hersh zou het inmiddels onduidelijk zijn wat daar wel en niet onder valt. Spears zou onder anderen Mathew Rosengart hebben ingeschakeld. De topadvocaat stond Spears eerder bij in de veelbesproken zaak waarin de zangeres onder de curatele van haar vader uit kwam. De zangeres stond nog onder curatele toen ze zich in september 2021 met Asghari verloofde. De rechtszaak liep toen al. Twee maanden later kwam er een einde aan de curatele. Spears wilde ‘ trouwen en een kind krijgen’, zei ze tijdens die rechtszaak. Onder curatele van haar vader had ze daar eerst toestemming voor moeten krijgen. Ze traden negen maanden later in het huwelijk in het huis waar zij al jaren woonden. Spears en Asghari leerden elkaar kennen in 2016 op de set voor de videoclip van Slumber Party.