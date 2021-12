Britney Spears haalt fel uit naar familie: ‘Vergeet nooit wat ze mij hebben aangedaan’

Britney postte een filmpje waarin ze zingend te zien is en plaatste daarbij een boodschap. ,,Ik realiseer me nu pas dat ik mijn eigen cheerleader moet zijn na wat mijn familie me drie jaar geleden heeft geprobeerd aan te doen. Zij hebben me allesbehalve gesteund en dus ben ik mezelf maar eens gaan opzoeken online. Ik kwam het volgende tegen: multi-platinum, Grammy Award-winnaar, popicoon Britney Spears is een van de meest succesvolle en bejubelde entertainers in de popgeschiedenis met bijna 100 miljoen verkochte platen, volgens Nielsen Music.”