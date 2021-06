Britney Spears haalt uit naar paparazzi: rot op!

Britney Spears (39) heeft genoeg van de paparazzi. De Amerikaanse zangeres viert vakantie op Hawaï, maar wordt constant gestoord door fotografen. ‘Het is echt niet leuk meer’, schrijft de zangeres op Instagram. Ze vraagt om met rust te worden gelaten. Intussen is haar ex-man Kevin Federline (43) er helemaal voor dat ze weer controle krijgt over haar eigen leven, maar wil wel dat een expert naar haar kijkt om er zeker van te zijn dat ze daartoe in staat is.

Spears viert vakantie op Hawaii, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ze wordt op de hielen gezeten door de paparazzi, tot groot ongenoegen van het popicoon. Op Instagram haalt ze uit naar de fotografen. ‘Het is een gekke situatie hier in Maui. De paparazzi weten dat ik hier ben en het is echt niet meer leuk. Het is bijna onmogelijk om ergens heen te gaan, omdat ze overal opduiken om foto’s te maken’, schrijft ze. Ze maken niet alleen foto’s, ze bewerken de plaatjes ook nog eens zo dat ze er slecht uitziet, beweert Spears. ‘Ik weet dat mijn lichaam niet perfect is, maar ik zie er zeker niet uit zoals zij mij portretteren. Het is onbeleefd en gemeen, dus paparazzi: rot op!’

Haar zin eindigt ze met een paar scheldwoorden en in het bijbehorende filmpje is F*ck you te horen, want collegazangeres Lily Allen.

‘Niet wenselijk’

Quote Natuurlijk wil hij Britney gelukkig en gezond zien, want als zij happy is dan zijn de kinderen dat ook Advocaat Kevin Federline Intussen spreekt haar ex-man Kevin Federline zich voor het eerst uit over de bewindvoeringszaak. Hij en Spears delen samen twee zonen, Sean Preston (15) en Jayden James (14), die de afgelopen jaren bij hun vader woonden en hun moeder onder toezicht mochten zien.



Kevins advocaat benadrukt volgens Page Six dat zijn cliënt Britney ‘het liefst zo snel mogelijk weer gelukkig ziet’, maar dat hij het belang van hun kinderen voorop stelt. ,,We zijn ervan op de hoogte gebracht dat Britney een einde wil maken aan het curatorschap van haar vader Jamie. En daar zijn wij het ook mee eens. Alleen spelen er in deze zaak meerdere dingen, die mijn cliënt en ik goed willen duidelijk maken. Zo heeft Britney onder meer gezegd dat ze door haar curator verplicht werd om het medicijn lithium te gebruiken, wat haar enorm afstompte en zelfs een dronken gevoel gaf. Zoiets is natuurlijk niet wenselijk in de omgeving van haar kinderen’’, aldus Mark Vincent Kaplan, de advocaat van Federline.

Hij vervolgt: ,,Mocht er een einde worden gemaakt aan dit curatorschap, dan wil Kevin in elk geval weten wat de reden daarvoor is en hoe de rechter dat voor zich ziet in de toekomst. Nogmaals, het was ook voor hem ontzettend zwaar om de moeder van zijn kinderen zo te horen tijdens de rechtszaak van afgelopen week. Dat raakt hem en het raakt hun kinderen. Natuurlijk wil hij Britney gelukkig en gezond zien, want als zij happy is dan zijn de kinderen dat ook.’’

