Britney Spears verwijdert Instagramaccount

Britney Spears scheldt broer uit op Instagram en ontslaat beveili­gings­team

Britney Spears heeft korte metten gemaakt met haar oudere broer Bryan (45) via een post op Instagram. Hierin zegt de zangeres onder meer dat Bryan haar jarenlang het drinken van alcohol heeft ontzegd tijdens haar shows in Las Vegas, die ze van 2013 tot 2017 gaf, maar zichzelf ondertussen ‘volgooide’ met whiskey-cola’s op haar kosten. Ook claimt Britney dat Bryan geen uitnodiging had voor haar huwelijk met Sam Asghari, dat afgelopen donderdag plaatsvond.

15 juni