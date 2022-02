Britse Lowri (12) ziet droom uitkomen door Encanto: Disneyheldin draagt bril

Een 12-jarig Brits meisje dat drie jaar geleden een brief schreef aan Disney met de vraag of er een brildragend personage kon worden gemaakt, is in haar nopjes met de nieuwste film Encanto . Ze noemt hoofdpersoon Mirabel ‘grappig en dapper’ en is blij dat het karakter niet wordt neergezet als ‘nerd’ of ‘studiebol’.

Lowri, uit een plaatsje bij Nottinghamshire, schreef de filmgigant toen ze 9 jaar was, meldt BBC. Het meisje zegt dat ze de brief schreef omdat ze de enige persoon in haar familie was die een bril draagt. ,,Ik voelde me een beetje alleen en ik had het gevoel dat ik niet mooi genoeg was”, zegt ze tegen de Britse omroep.



De film gaat over een gezin dat woont op een magische plek genaamd Encanto, waar elk kind een superkracht heeft, behalve Mirabel. Maar Mirabels moed sleept haar erdoorheen. ,,Ik hou absoluut van Mirabel. Ze is zo grappig en gewoon zo’n geweldig, moedig karakter,” zegt Lowri. ,,Ik was zo blij dat jonge meisjes en jongens nu een rolmodel hebben om naar op te kijken, ook al was het niet vanwege mijn brief.”

Jared Bush, die Encanto schreef en regisseerde, zegt op Twitter dat toen Lowri de brief aan Disney schreef, het bedrijf al plannen had voor een film met in de hoofdrol een brildragend personage. ,,Drie jaar geleden vroeg Lowri Disney om een heldin met een bril”, schreef hij. ,,Ik kon niet zeggen dat haar wens al in vervulling zou gaan.”

Lowri heeft inmiddels ook al een boek geschreven over een prinses die een bril draagt en ze is ambassadeur voor een goed doel. Nu, zegt ze, vindt ze dat haar bril een belangrijk onderdeel van haar identiteit is. ,,Ik zou eigenlijk niet géén bril willen dragen”, vertelt ze. ,,Ik heb het gevoel dat mijn bril een deel van mij is.”

Hit

Met Encanto heeft Disney een nieuwe hit te pakken, en niet alleen op filmgebied. Het lied We don’t talk about Bruno uit de film heeft deze week de eerste plek in de Billboard Top 100 bereikt. Het is de eerste keer sinds 1993 dat dit een lied uit een Disneyfilm is gelukt. Toen ging de koppositie naar A whole new world uit Aladdin.

Ook het album Encanto, waar alle liedjes uit de film opstaan, heeft de afgelopen vier weken al drie keer op de eerste plek in de albumlijst gestaan. Het meest opvallende aan de eerste plek in de Billboard Top 100 is dat het nummer, dat volledig instrumentaal is, vrijwel niet wordt gedraaid op de radio.

Volledig scherm Mirabel in Encanto. © DISNEY

