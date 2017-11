Britse man beweert te zijn aangevallen door Kevin Spacey

Marga Bult na beenbreuk op VVD-feestje: 'Mark Rutte belt me iedere dag'

12:34 Zangeres Marga Bult (61), die afgelopen vrijdag na een VVD-bijeenkomst in een Amsterdams appartement bij een val van de trap haar linkerbeen op drie plaatsen brak, wordt sindsdien elke dag gebeld door premier Mark Rutte. Volgens Bult is de minister-president erg bezorgd over haar gezondheid. ,,Dat hij naast zijn superdrukke werk altijd een momentje tijd voor mij vrijmaakt, is zó verschrikkelijk attent en lief.''