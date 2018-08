Britse schrijver en Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul (85) overleden

Naipaul geldt als een van de belangrijkste schrijvers van reisliteratuur in de Engelse taal. In het werk van Naipaul staat het zoeken naar zijn wortels centraal. Hij is op Trinidad geboren, maar woonde sinds de jaren vijftig in Engeland en studeerde aan de universiteit in Oxford.



In 2001 ontving Naipaul de Nobelprijs voor de Literatuur. Hij kreeg de prijs omdat hij ,,scherpzinnige vertellingen en een onkreukbare kritische blik verenigt in werken die ons dwingen de aanwezigheid van onderdrukte verledens te zien''.