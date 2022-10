Britse vips, onder wie prins Harry, naar rechter omdat tabloid ‘hun telefoons afluisterde’

Jan Versteegh brengt boek uit over vaderschap

Jan Versteegh brengt een boek uit over het vaderschap. Het boek heet Doodmoe en dolgelukkig en is vanaf 15 november te koop, kondigt de presentator aan op Instagram. Versteegh zegt dat hij aan het boek werkte tijdens zijn eerste vijf jaar als vader. In 2017 werd zijn dochter Lulu Keesje geboren. In 2019 kreeg hij een tweede dochter, Bella Didy.

