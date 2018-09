Britt Dekker 13e op NK Dressuur en blijft dromen van Olympische Spelen

Op Twitter geeft Britt aan heel erg trots te zijn op haar paard Eve. Ook zegt ze dat ze last had van een paar spanningsfoutjes. Toch is de voormalige reality-ster erg blij met haar prestatie. ,,We hebben nog zoveel verbeterpunten!!! Goed vooruitzicht dus", laat ze weten.



Britt heeft nog lang geen genoeg van dressuur, liet ze deze week weten. ,,Ik voel me 0,0 procent Anky van Grunsven, want die staat op eenzame hoogte", zei ze over haar grote voorbeeld. ,,Maar ik weet dat Anky al over de dertig was toen ze nog op de Olympische Spelen reed, dus we kunnen nog jaren oefenen. Daar ben ik nog niet in de buurt, maar je moet ergens beginnen."