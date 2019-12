Britt Dekker en Klaas van Kruistum presenteren Zapp Awards

Sting krijgt prijs voor inzet voor goede doelen

15:15 Sting mag vrijdag de Global Citizen Artist Of The Year Prize in ontvangst nemen. De zanger krijgt de prijs tijdens een ceremonie in de Londense Royal Albert Hall vanwege zijn werk voor goede doelen. De prijs wordt dit jaar voor het eerst overhandigd door Global Citizen, een groep die zich met steun van de Verenigde Naties inzet voor armoede.