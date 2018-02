Britt Dekker maakt diepe indruk met verhaal over dode vader in DWDD

Dekker was eigenlijk te gast om te praten over de paardensport en haar succesvolle vlogs over de edele dieren. Het studiopubliek, met opiniemaker Prem Radhakishun vooraan, lachte meermaals besmuikt om de voormalig realityster en haar hippische enthousiasme. De licht spottende blikken maakten echter plaats voor zichtbare bewondering toen presentator Matthijs van Nieuwkerk de blondine vroeg naar haar in november overleden vader.



,,Ik weet niet of ik er heel goed over kan vertellen, want soms word ik wel verdrietig'', begon Britt, die de daaropvolgende minuten iedereen in de studio aan haar lippen had hangen. Ze vertelde over het donorpasje dat haar vader in zijn portemonnee had. Hoe tegenstrijdig het was dat er over zijn organen werd gesproken, toen zij hem alleen maar terug wilde. Hoe ze besefte dat het leven voor hem weliswaar voorbij was, maar anderen dankzij hem verder zouden kunnen gaan. ,,Hij was niet meer te redden'', zei Brit. ,,En nu heeft hij inmiddels al zes levens gered. Dat vind ik wel heel cool.''