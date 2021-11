Britt Dekker 'zat verstopt' en praat niet meer over Mars-gate

RTL komt met nieuwe social me­dia-spel­show: Volg je me nog?

RTL komt met twee nieuwe programma’s. Het eerste betreft een humoristische spelshow over sociale media met als titel: Volg je me nog? In de show, die wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai, nemen twee teams van bekende Nederlanders het tegen elkaar op. Daarbij staat de onlinewereld centraal, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

