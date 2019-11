Britt Scholte uit GTST geschreven: 'Best een klap’

Actiegroep duikt op in Sinter­klaas­jour­naal: ‘Niets mis met Piet Zwart’

19:15 Het Sinterklaasjournaal heeft vandaag met een knipoog ingehaakt op de zwartepietendiscussie die nog altijd enorm leeft. In de eerste uitzending van het tv-programma dook Youp van 't Hek op als oprichter van de actiegroep Piet Zwart. Maar die zet zich niet in voor een doel dat bij de naam past. ,,We zijn het zat dat de pepernoten veel te vroeg in de winkel liggen!”