Britten woest om ‘rij-gate’: drong bekend tv-duo voor om kist Elizabeth te zien?

De uitvaart van de Britse koningin Elizabeth is amper achter de rug of de voorpagina’s van de tabloids staan vol met een schandaal rond de rouwperiode. Hebben de presentatoren van ‘s lands bekendste ochtendprogramma als vips de rij overgeslagen om snel bij de kist van de Queen te komen?

Een rij van enkele kilometers lang en een wachttijd van ruim twaalf uur: wie de dagen voor Elizabeths uitvaart een laatste groet wilde brengen terwijl ze lag opgebaard in Londen, moest geduld hebben. Ook David Beckham, de wereldberoemde oud-voetballer, sloot achteraan aan. Maar niet Holly Willoughby en Philip Schofield, de presentatoren van This morning, al sinds 1988 een instituut op de Britse tv. Althans, zo léék het.

Toen kijkers de twee vorige week spotten op livestreambeelden vanuit Westminster Hall, waren sociale media al snel te klein. Gewoon volk kreeg buiten ongetwijfeld kramp in de benen, terwijl mensen met een bekend gezicht vooraan aansloten. ‘Queue-gate’, oftewel ‘rij-gate’, was geboren. Meerdere tabloids, maar ook het vermaarde BBC News, meten het schandaal breed uit. Maar: het is geen schandaal.



,,Weet alsjeblieft dat we nooit een rij zouden overslaan’’, sprak Willoughby gisteren in een reactie. Zij en Philip hadden toestemming gekregen om als pers naar binnen te gaan, zodat ze verslag konden doen voor alle mensen die niet naar Westminster konden komen. Waar andere aanwezigen even rustig konden stilstaan naast de kist, werden journalisten er snel langs geleid naar een soort platform achterin de zaal.

,,Geen van de presentatoren en journalisten heeft de plek van iemand anders in de rij afgepakt en niemand is langs de koningin gelopen. (...) Maar we beseffen dat het er wellicht niet zo uitzag, en begrijpen de reactie daarom volledig’’, sprak ze. ITV, de werkgever van Philip en Holly, liet in een verklaring hetzelfde weten: ‘Alle aantijgingen over fout gedrag zijn totaal ongegrond.’

BBC News nam de veelbesproken beelden onder de loep en concludeert dat het verhaal lijkt te kloppen. De presentatoren droegen immers ook een perskaart om hun nek. Maar menig Brit neemt er geen genoegen mee, beweren de lokale showbizzwebsites.

Zij voeren enthousiast anonieme bronnen op, die zogenaamd precies weten wat er zich achter de schermen afspeelt bij ITV. Holly zou heel hard gehuild hebben om de nare opmerkingen en overwegen te stoppen. Dat zou ze nooit doen, zegt een andere bron dan weer.

Een petitie met de oproep het duo te ontslaan bij This morning is tot nu toe ruim 33.000 keer ondertekend. De media houden dat aantal nauwlettend in de gaten, maar helemaal fair is dat niet. Degene die de petitie begon, heeft sowieso een bloedhekel aan het programma. De show wordt soms ook door andere mensen gepresenteerd, maar Willoughby en Schofield keren naar verwachting gewoon terug.



Scheldende André Rieu

This morning, te vergelijken met Koffietijd, kwam de afgelopen jaren vaker internationaal in het nieuws. Bijvoorbeeld toen onze eigen André Rieu live in de show een scheldwoord gebruikte, terwijl dat in het brave programma absoluut niet mag.

Philip Schofield was twee jaar geleden het gesprek van de dag toen hij uit de kast kwam als homoseksueel na 27 huwelijk met een vrouw. Op YouTube is het programma goed voor miljoenen views vanwege de ontelbare keren dat Holly en Phil samen de slappe lach kregen, met als bekendste voorbeeld dit fragment met 24Kitchen-gezicht Gino D’Acampo:

