Broer André Hazes haalt uit naar Rachel: ‘Hij werd leeggetrokken, daar zat zij niet mee’

met videoJoop Hazes, de oudste broer van André Hazes senior, heeft ‘per ongeluk’ een hit in handen met een eerbetoon aan de overleden volkszanger. In Mijn broertje - in twee dagen tijd al 80.000 keer bekeken op YouTube - zingt hij over het leven van zijn broertje, en sneert hij naar zijn voormalige schoonzus Rachel Hazes.

In het nummer blikt de 80-jarige Joop terug op zijn jeugd en op het leven van zijn broer, die in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed. Hij beschrijft hem als ‘een echte volksheld’. Joop zingt dat hij op zijn vijftiende al uit huis ging, want hij kon niet langer in het gezin blijven ‘waarin het alleen maar draaide om drank en om geld’.

Mijn familie zei mij niets, alleen mijn broertje / Die bleef achter, en dat deed me toch wel pijn / Hij was een hele doodgewone jongen / Hij hield van lachen en van het leven

Verderop in het nummer haalt hij uit naar Rachel Hazes, met wie André rond zijn dood in scheiding lag.

Elke vrouw die wilde met hem trouwen / Hij had geld en aanzien, en was vaak op tv / Maar zijn laatste jaren moest hij dat berouwen / Hij werd leeggetrokken, daar zat zij niet mee

Ook de problemen over de erfenis tussen Rachel en dochter Roxeanne haalt hij aan.

En nu hij er niet meer is komt de ellende (...) / Zijn ex vecht met zijn kinderen om het geld

‘Moest dit gezegd hebben’

Volgens tekstdichter Co van Raaijen, die het nummer voor de Hazestelg schreef, zat het Joop hoog hoe er met zijn broer is omgesprongen. ,,Die zin over Rachel en leegtrekken gaat niet zozeer over geld, maar over het feit dat hij werd uitgemolken door alles en iedereen. Die man was helemaal opgebrand, dat kon je van mijlenver zien, hij viel al om als je 'm een duwtje gaf, maar Rachel greep niet in. Ze liet het gebeuren. En dat ze nu ook nog ruziet met de kinderen over de erfenis...”, zegt Van Raaijen tegen deze site. ,,Joop is echt een heel warme, volkse man die rondkomt van een AOW’tje. Hij is niet rancuneus, maar hij moest dit gezegd hebben.”

Hele hebben en houwen op tafel

Eigenlijk was het liedje bedoeld voor ‘huiselijk gebruik’, zegt Van Raaijen. Joop Hazes vroeg hem om een nummer te schrijven ‘voor zijn oude dag’, om achter te laten voor zijn kinderen. ,,Zodat ze hem nog konden horen als hij er niet meer is.” De componist ging daarop langs bij Joop en zijn vrouw Annie - die overigens eerder getrouwd was met André en met hem dochter Nathalie kreeg.

,,Hij gooide z’n hele hebben en houwen op tafel. Over dat ze geen makkelijke jeugd hebben gehad, met veel drank en pakken slaag. En de zorgen om zijn broertje. Van al die gegevens heb ik een demo gemaakt. Ze vonden het prachtig en waren zelfs zo trots dat hun zoon het op YouTube heeft gezet.”

Van Raaijen wordt inmiddels bedolven onder de reacties. ,,Dit had ik niet verwacht toen ik het schreef, want het was bedoeld voor Joop en zijn naasten. Nu heeft ineens íedereen het erover.”

