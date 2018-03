Brooke Shields heeft 38 jaar na The Blue Lagoon nog oogverblindend bikinilijf

Haar volgers op sociale media complimenteren Brooke Shields vooral met haar verschijning en dan vooral haar nog altijd 'oogverblindende bikinilijf'. ,,Wauw'', oordeelt iemand. Weer een ander reageert een tikkeltje jaloers. ,,Zo'n fysiek heb ik op mijn 52ste echt niet meer.'' Shields, die na The Blue Lagoon in tientallen films en tv-series speelde en relaties had met beroemdheden als John F. Kennedy junior, Michael Bolton, Liam Neeson en Michael Jackson, is anno 2018 als zeventien jaar gelukkig met haar echtgenoot: scriptschrijver Chris Henchy. Samen hebben ze twee dochters: Rowan (14) en Grier (11). Daarvoor was ze kortstondig getrouwd met tennisser Andre Agassi.

The Blue Lagoon - waarin voor die tijd opvallend veel bloot en ettelijke vrij- en naaktscènes te zien waren - gaat over twee jonge kinderen die op een tropisch eiland stranden na schipbreuk te hebben geleden. De twee groeien op in totale onwetendheid van de rest van de wereld en begrijpen ook niets van zaken als seksualiteit. Uiteindelijk ontdekken ze elkaar en krijgen een kind. Brooke Shields was tijdens de opnamen van de film 14 jaar en dus minderjarig. Christopher Atkins (19 jaar in de The Blue Lagoon-periode, red.) heeft na zijn rol in de film nooit meer in noemenswaardige producties gespeeld.