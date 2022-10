Brooklyn Beckham barst in tranen uit door ‘One Chip Challenge’

Vierde Grote Sinter­klaas­film opent succesvol­ler dan voorgan­gers

De vierde bioscoopfilm De Grote Sinterklaasfilm heeft een succesvollere openingsweek beleefd dan de drie voorgangers. De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis, die op 5 oktober in première ging, trok in de eerste week ruim 12.000 bezoekers naar bioscopen door heel Nederland.

18 oktober