Bruce Willis stopt met acteren na afasie-diagnose

Dat meldt zijn familie op sociale media. ‘Als familie willen we laten weten dat onze geliefde Bruce de laatste tijd last heeft van gezondheidsproblemen en dat hij recentelijk de diagnose afasie heeft gekregen’, leest de verklaring op de Instagram-pagina van dochter Rumer. De stoornis beïnvloedt zijn ‘cognitieve capaciteiten’, schrijft zijn familie. ‘Daarom neemt Bruce na lang nadenken afstand van de carrière die zoveel voor hem betekent.’

‘Dit is een erg moeilijke tijd voor onze familie en we zijn zo dankbaar voor jullie voortdurende liefde, medeleven en steun. We doorstaan dit als een sterke familie en wilden zijn fans erbij betrekken, omdat we weten hoeveel hij voor jullie betekent, en jullie voor hem.’ De verklaring is ondertekend door zijn vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en zijn vijf kinderen.

Volledig scherm Bruce Willis en Samuel L. Jackson in Die hard with a vengeance (1995). © PR

Willis, een van de grootste filmsterren van de afgelopen decennia, speelde sinds het begin van zijn carrière in de jaren 70 in tientallen films. Een van zijn bekendste rollen is die van John McClane in de Die hard-reeks. Hij was ook te zien in onder meer The fifth element, Armageddon en The sixth sense. Voor zijn rol in de serie Moonlighting (1985-1989) won hij een Emmy en een Golden Globe. In 2000 won hij een Emmy voor zijn gastrol in de serie Friends.

Volledig scherm Willis met Cybill Shepherd in Moonlighting. © ABC

Afasie is een taalstoornis, die optreedt na een beschadiging in de hersenen. ,,Patiënten met afasie kunnen zich niet meer goed uitdrukken. Ze kunnen de juiste woorden niet vinden of spreken niet meer vloeiend. Ook kunnen ze moeite krijgen met taalbegrip. Dat resulteert in het niet meer kunnen lezen of begrijpen wat anderen tegen je zeggen”, legt neuroloog en directeur van het Brain Research Center Niels Prins uit.

De stoornis uit zich bij iedereen anders. Verschillende ziektes liggen eraan ten grondslag. ,,Zo kan een hersenbloeding of herseninfarct pats boem leiden tot de taalstoornis. Vaak gaat dat gepaard met een verlamming aan de rechterzijde van het lichaam. Maar afasie kan óók geleidelijk optreden. In dat laatste geval kan het gaan om hersenziektes die dementie geven.” Wat de oorzaak is bij Bruce Willis, is niet bekend.

