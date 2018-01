Brussel krijgt internationaal filmfestival

Het evenement houdt drie competities, rond internationale, Europese en Belgische films. Verder is ruimte voor masterclasses, gala-avonden en retrospectieven. Ook worden films in de openlucht vertoond.



De stad wil graag wat meer aandacht van filmmakers. ,,We zien niet genoeg Brussel in films, zoals we wel altijd Parijs of Rome herkennen", zegt de Brusselse cultuurwethouder Karine Lalieux tegen persbureau Belga. ,,Waarom niet de nieuwe James Bond film openen met een scène onder het Atomium?"