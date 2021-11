BTS opnieuw de grote winnaar bij MTV's European Music Awards

De zevenkoppige K-popgroep won prijzen in de categorieën Best Group, Best Pop, Best K-pop en Biggest Fans. De prijs voor Best Artist ging met Ed Sheeran mee naar het Verenigd Koninkrijk, net als de award voor Best Song. Die laatste won de roodharige Brit voor de wereldhit Bad Habits. Sheeran verzorgde met zijn nieuwe single Overpass Graffiti ook de opening van de show die in 180 landen live werd uitgezonden.

Måneskin

Songfestivalwinnaar Måneskin trad zondag ook op tijdens de liveshow vanuit Hongarije. De Italianen wonnen met de prijs voor Best Rock ook hun eerste MTV EMA ooit. Ze kaapten de award weg voor onder meer Coldplay, Foo Fighters en Kings of Leon. Ook de presentator van de show, Saweetie, werd onderscheiden. De 28-jarige Amerikaanse rapper won in de categorie Best New.

Volledig scherm Måneskin trad zondag ook op tijdens de MTV European Music Awards in Boedapest © Vianney Le Caer/Invision/AP

Awards waren er ook voor Lil Nas X (Best Video voor Montero), Nicki Minaj (Best Hip-Hop), Olivia Rodrigo (Best Push) en Maluma (Best Latin). De prijs voor Best Alternative ging naar de Britse rockartiest Yungblud. Best Collaboration ging naar Doja Cat ft. SZA voor het nummer Kiss Me More. David Guetta pakte de prijs voor Best Electronic en singersongwriter Billie Eilish werd geëerd met de prijs voor Video for Good.

Primeur Kim Petras

Het optreden van de Duitse Kim Petras gaat de boeken is als het eerste van een transartiest tijdens de MTV EMAs. Ze zong een medley van twee nieuwe nummers, te weten Coconuts en Hit It From The Back. Een andere primeur was er voor de vijf winnaars van de MTV EMA Generation Change Award. Deze prijzen voor jonge mensen die zich inzetten voor de acceptatie van de LHBTQI+-gemeenschap werden dit jaar voor het eerst uitgereikt.