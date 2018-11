Buddy maakte van al zijn passies z’n beroep(-en): ‘Waarom zou ik kiezen?’

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar in de zomer van 2012 ging Buddy Vedder in ’t Gooi langs de deuren om geld op te halen. De student, achttien jaar jong, ging die weken niet werken, niet naar Lloret de Mar met vrienden en ook niet voetballen in het park.



Buddy Vedder had bedacht dat hij zelf een musical ging produceren. Nee, dat was geen opdracht van de Frank Sanders Akademie waar hij op zat. ,,Ik wilde spelen, zingen en dansen”, kijkt hij terug. Kosten van de productie: 10.000 euro.



,,Belde ik aan bij mensen en zei ik: Hallo meneer, heeft u een eigen bedrijf? Ik heb een voorstelling, kan u op de flyer zetten en premièrekaartjes geven. Wat wilt u sponsoren? Kijk, het gaat om het verhaal. Velen dachten toch: wat een leuk ambitieus gassie.”



Vedder redde het met de kosten (‘Ik hield precies 25 euro over’) en schotelde de belangstellenden die zomer de musical The Wild Party voor. ,,Eigenlijk is het dáár allemaal begonnen”, stelt Vedder, nu 24 jaar, vast.