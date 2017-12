BZV-boer Herman: 'Ik ben nog steeds verliefd'

Bijna een jaar geleden deed boer Herman mee aan Boer zoekt Vrouw, en dankzij het televisieprogramma vond hij zijn boerin Fleur. Inmiddels wonen de twee samen in Frankrijk, en is de liefde nog steeds 100% aan. "Ik voel me toch wat completer met Fleur, dat kan ik zeker zeggen" zegt de Franse boer.