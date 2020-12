BZV-Milou over breuk met Bastiaan: ‘Wat had ik hiervoor willen vechten’

Met pijn en verdriet heeft Milou gisteren naar de kerstspecial van Boer Zoekt Vrouw gekeken. Daarin werd bekend dat zij en de Zeeuwse boer Bastiaan ondanks hun liefde voor elkaar toch niet meer samen zijn. Het werd een heftige eerste kerstdag voor de blondine. ‘Het is fantastisch om je intiemste en kwetsbaarste kant te delen als alles heppie-de-peppie is en je knettersverliefd bent, maar dit laat je liever niet zien’, schrijft ze vandaag op Instagram.

Boer Bastiaan en Milou hadden elkaar helemaal gevonden in het afgelopen seizoen. De twee waren dolverliefd en ondanks dat ze op verre afstand van elkaar woonden, wilden ze de uitdaging met elkaar aangaan. Milou besloot de Duitse stad Frankfurt te verlaten om bij Bastiaan in te trekken, maar na een tijdje sloegen tóch de twijfels toe. Hoewel de twee hun liefde voor elkaar veelvuldig op sociale media lieten zien, bleek in de aflevering van gisteravond dat hun relatie het niet heeft overleefd.



‘Oh wat was eerste Kerstdag heftig. Als een berg (zeg maar gerust formaatje Mount Everest) heb ik opgezien tegen de uitzending waarin onze break-up aangekondigd zou worden’, schrijft Milou vandaag openhartig op Instagram. ‘Het is fantastisch om je intiemste en kwetsbaarste kant te delen als alles heppie-de-peppie is en je knettersverliefd bent, maar dit laat je liever niet zien. De pijn en het verdriet.’

Vechten

Volgens Milou ‘was en is de liefde er nog steeds’ en had ze graag voor haar relatie willen vechten. ‘Die liefde was me alles waard geweest. Het afgelopen jaar was een bijzonder prachtig avontuur samen met jou, met alle ups en downs erbij. Ik had het voor geen goud willen missen!’, sluit ze haar berichtje af.



Fans van Milou en Bastiaan balen dat ze uit elkaar zijn, maar steken de twee maar al te graag een hart onder de riem. ‘Ik had het jullie zo gegund. Ik hoop dat het net zoals bij Nienke en Jan toch nog goedkomt’, reageert een volger van Milou onder meer.



Hereniging

Er was gisteren niet alleen verdrietig nieuws te melden in de kerstspecial van Boer Zoekt Vrouw. Enkele dagen eerder werd bekend dat boer Jan en Nienke niet meer samen zouden zijn, maar in de aflevering van gisteravond bleek dat de tortelduifjes elkaar toch weer hebben gevonden. ,,Het was een heel pijnlijk gevoel van binnen. Toch een soort van liefdesverdriet en heel veel spijt. Nienke wilde gelukkig nog. En nu gaat het supergoed!”, vertelde Jan.



