Camera langs weg legt ongeluk George Clooney vast

Op de beelden is te zien dat de acteur met zijn motorscooter frontaal inrijdt op de voorkant van een Mercedes die op de verkeerde weghelft stilstaat om linksaf te kunnen slaan. Een andere motorrijder weet de Mercedes nog net te ontwijken, maar Clooney botst met zijn Yamaha op de motorkap en wordt enkele meters de lucht in geslingerd. Andere automobilisten schieten meteen te hulp.



Het ongeluk gebeurde om 08.15 uur. Clooney, die een helm droeg, is met een ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Olbia. De acteur bracht een paar uur door in het ziekenhuis voor onderzoeken en onderging een MRI-scan. Hij heeft kneuzingen aan een arm en zijn knie en heeft last van zijn bekken.