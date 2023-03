Camilla laat spullen taxeren in Britse versie Tussen kunst en kitsch

Camilla nam speciaal voor het programma twee items mee om door de experts te laten keuren. De Britse koningin-gemalin liet een zeldzame zilveren snuifdoos uit de koninklijke collectie zien en bracht ook het poëzieboek Elegy written in a country churchyard van Thomas Gray mee. Camilla was met name geïnteresseerd in het boek vanwege de speciale bindwijze, die in 1899 door de Guild of Women Binders was gemaakt.