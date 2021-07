Camper Enzo Knol ‘leeggeroofd’: vishengels, drone en vlogcamera zijn gestolen

Knol liet gisteravond op Instagram weten wat er is gebeurd op de laatste dag van zijn vakantie in onder meer Kroatië en Slovenië. Bij een foto met een betreurd gezicht zegt hij: ‘Mijn gezicht zegt volgens mij al genoeg. Er is op de laatste dag ingebroken in de camper. Er zijn spullen gejat zoals mijn vlogcamera, vishengels, drone, schoenen en gek genoeg mijn pokémon-kaarten. En dit is allemaal gebeurd in een drukke straat, overdag en we waren twee uurtjes weg. Verder hebben we een super leuke vakantie gehad, maar wat een einde.’