Canadese muzikant Robbie Robertson (The Band) overleden

Gitarist, zanger en songwriter Robbie Robertson, vooral bekend als lid van de Canadees-Amerikaanse groep The Band en later maker van verschillende soundtracks van Martin Scorsese-films, is overleden. Hij stierf woensdag in Los Angeles op 80-jarige leeftijd, heeft zijn management gemeld aan Amerikaanse media.

Robertson begon zijn carrière op jonge leeftijd door zich eind jaren vijftig aan te sluiten bij de begeleidingsband van rockabillyzanger Ronnie Hawkins. The Band ontstond midden jaren zestig in eerste instantie als begeleidingsband van Bob Dylan.

Later groeide de groep uit tot een veel gewaardeerde band met klassiekers als The Night They Drove Old Dixie Down en The Weight. De laatste is al sinds het begin een vaste waarde in de NPO Radio 2 Top 2000. In 1976 nam The Band afscheid met The Last Waltz, een groots afscheidsconcert waar een album en een film van werd gemaakt. Tijdens de show waren er vele gastoptredens van beroemdheden. De film werd geregisseerd door Martin Scorsese.

Ook solo scoorde Robertson overigens nog een hit: in 1988 werd Somewhere Down the Crazy River een top 10-hit in Nederland.

Robertson werkte na het einde van The Band vaker met Scorsese. Voor verschillende films, zoals Gangs of New York, The Wolf of Wall Street en The Irishman, maakte hij de soundtrack. Killers of the Flower Moon, die eerder dit jaar uitkwam, was Robertsons laatste film.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: