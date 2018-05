Cannes eindigt met een donderslag

Argento zou tijdens de ceremonie de onderscheiding voor beste actrice uitreiken, maar zij las niet het juryrapport voor. De Italiaanse vertelde hoe zij als 21-jarige door producent Harvey Weinstein was verkracht tijdens het festival dat zij als zijn jachtterrein omschreef. ,,In de zaal zitten meer mannen die dergelijke zaken op hun geweten hebben. Zij komen hier niet mee weg.’’



Op dezelfde avond kwam in Frankrijk een nieuwe onthulling boven water. Een 27-jarige Franse actrice die anoniem wenst te blijven beschuldigde regisseur Luc Besson, de in commercieel opzicht meest succesvolle filmmaker van Frankrijk, dat hij haar had verkracht na een verdovingsmiddel in haar drankje te hebben gedaan. Besson ontkent via zijn advocaat de aantijging.



De uitval van Argento overschaduwde de prijsuitreiking van Cannes. De Gouden Palm ging naar de Japanse film Shoplifters van Hirokazu Kore-eda over een gezin dat aan de zelfkant van de maatschappij en na een reeks dramatische gebeurtenissen uiteen valt. De meest bekroonde film van het festival was de Vlaamse film Girl over een ballerina die in een jongenslichaam is geboren. Girl van de 26-jarige regisseur Lukas Dhont kreeg vier prijzen waaronder de prijs voor het beste regiedebuut.