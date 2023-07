‘Cardi B verdacht van mishandeling na smijten microfoon naar drankgooier’

Deze rampen­films uit Hollywood zijn - een beetje - werkelijk­heid aan het worden

Wie moest er bij het nieuws over die microscopisch kleine worm die na 46.000 jaar ontdooit in Siberië en weer tot leven komt, niet ook even denken aan de film Jurassic Park? Of, beter nog, de klassieker The thing? Het is zeker niet de eerste keer dat beroemde sciencefictionfilms uit het verleden - een beetje - werkelijkheid lijken te worden. Hieronder zes beangstigende voorbeelden op een rij.