Carice wint met Game Of Thrones-collega's Emmy voor beste dramaserie

Van de 32 nominaties die de fantasypopulaire serie had, lukte het om er twaalf te verzilveren. ,,We won”, jubelt Van Houten op Instagram. Zij speelde de rol van de rode priesteres Melisandre. Makers van de serie David Benioff en D.B. Weiss bedankten in hun speech ‘de hardst werkende crews ter wereld’ voor het maken van de show. Ze grapten daarbij dat het een wonder is dat de crewleden van de drakenserie überhaupt nog leven. Ook bedankten ze de cast van de serie die dit voorjaar na acht seizoenen stopte. De acteurs maakten volgens de makers ‘alles wat we schreven beter.’

Een grote groep castleden verzamelde zich na de overwinning op het podium van de awardshow in Los Angeles. Een flink aantal van hen was zondag of de week ervoor bij de Creative Arts Emmy Awards genomineerd voor een prijs. Onder hen Carice van Houten, die afgelopen week naast de Emmy voor beste gastrol in een dramaserie greep. Game Of Thrones liet met de overwinning Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession en This Is Us achter zich.