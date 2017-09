Carlo Bozshard verwacht tv-exit in 2019

Het contract van Boszhard loopt in april 2019 af. De presentator is bang om een b-ster te worden. ,,Ik denk dat je dan op een punt komt van: krijg je nog de grote A-programma’s of wordt het langzaamaan B omdat andere mensen zeggen: ‘Die of die of die moet het juist doen.’ Weet je wel. Ik vind het zo mooi zo, ik heb nu al een fantastische carrière gehad.”



Daarom wil hij stoppen als zijn contract afloopt. ,,Ik heb nu voor twee jaar getekend bij RTL en ik denk dat het daarna echt ook klaar is. Op beeld, zal ik maar zeggen. Dan ga ik achter de schermen." Boszhard heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit nog eens zenderbaas te willen worden.



Toch sluit het RTL-gezicht een overstap naar SBS6 ook niet uit. Daar zit zijn grote vriendin en collega Irene Moors. ,,Ik zou het misschien wel leuk vinden om met Irene nog iets te gaan doen over twee jaar. Ik denk dat Carlo en Irene aan een tafel nog steeds altijd wel leuk is."