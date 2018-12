Carlo hoopt op hereniging met Irene

Terug naar het oude tijdstip op de zondagmiddag, waar ze vijftien jaar lang Life & Cooking en later Life 4 You presenteerden, heeft volgens Carlo echter weinig zin. ,,Met Netflix en zo is dat tijdstip van toen een beetje wég volgens mij.” Vijf dagen in de week is voor Carlo misschien wat veel. ,,Of drie keer, afgewisseld met een ander duo. Ik weet het niet, ik denk maar hardop, maar dat zou ik wel weer zien zitten. Maar misschien komt er hier en daar ook nog wel iets heel anders uit de koker, we gaan het er eerst samen maar eens over hebben.”