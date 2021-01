Carole Baskin: blij dat Joe Exotic geen gratie heeft gekregen

Justin Timberlake onthult naam tweede kind

18 januari Justin Timberlake (39) en zijn vrouw Jessica Biel (35) verwelkomden afgelopen zomer in het diepste geheim hun tweede zoon, nadat ze in 2015 hun eerste zoon Silas kregen. Vanwege het coronavirus, en de daarbij behorende quarantaine, kon Jessica haar zwangerschap in alle rust beleven zonder fotografen die continu op de loer lagen. In een interview met Ellen DeGeneres laat Justin nu eindelijk weten hoe hun zoontje heet.