Carolina Dijkhuizen als Donna Summer: 'Ze kwamen me huilend bedanken na de show’

Documentai­re in de maak over bevrijding voetbal­lers uit Thaise grot

5:59 De regisseurs van Free Solo, een veelgeprezen documentaire over bergbeklimmen, hebben getekend voor een nieuwe project. Jimmy Chin en Elizabeth Chai Vasarhelyi gaan een documentaire maken over de bevrijding van de Thaise voetballers die in 2018 vast kwamen te zitten in een grot. Dat meldt Deadline.