Caroline Tensen terug op tv met legendarische sorryshow Het Spijt Me

In Het spijt me - met een titelsong die werd gezongen door Antia Meyer - ging Caroline Tensen met een bloemetje langs bij mensen die een langlopende ruzie wilden bijleggen. In eerste instantie was het een kort onderdeel van de Vijf Uur Show, maar daarna ging Het spijt me door als zelfstandig programma. De show liep tot 1999; in 2011 volgde een korte comeback onder leiding van John Williams. Het wordt volgens RTL een moderne variant van de toenmalige show. Over een exacte invulling en startdatum kan de zender nog niets zeggen.