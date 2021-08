Caroline uit B&B Vol Liefde: ‘Drie mannen tegelijk daten is heel heftig’

Even het geheugen opfrissen: hoe ben je in het Oostenrijkse dorp Bad Kleinkirchheim terecht gekomen?

,,Na een heftig skiongeluk in 2018, waarbij ik hersenkneuzingen en een whiplash opliep, lag ik maanden op de bank. Toen gingen de radartjes werken en vroeg ik me op mijn 46ste af wat ik met mijn leven wilde. Ik wilde altijd iets in het buitenland gaan doen en ontdekte dat het nu of nooit was. Ik was gek op Italië en richtte daar mijn pijlen op. Maar ik stuitte op ingewikkelde regels en horrorverhalen, vandaar dat ik in Oostenrijk terecht ben gekomen. Karinthië ligt vlak tegen Italië aan, je bent er in driekwartier. Een halfjaar na het ongeluk heb ik mijn appartement in Amsterdam verhuurd en met een auto vol kleding naar Oostenrijk gereden. Nadat ik een aantal weken meedraaide in een proefhotel, ontdekte ik dat dat het in ieder geval niet moest worden. Een bod op een pension trok ik in en ik vroeg de makelaar om een appartementenhuis te zoeken. In Bad Kleinkirchheim zag ik een lodge, maar het stond in de omgeving bekend als ‘de ruïne’. Gelukkig kon ik er doorheen kijken, vind ik stylen leuk, en begon half september 2019 de verbouwing. Eind 2019 opende ik de deuren.’’