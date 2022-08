Caroline van der Leeuw stopt als Caro Emerald, komt met nieuwe band

De A night like this-zangeres is nooit officieel gestopt als Caro Emerald, maar sinds 2017 is ze nauwelijks actief geweest. In 2020 bracht ze nog wel de single Wake up Romeo uit. Van der Leeuw onthult dat ze het repertoire van Caro Emerald langzaam liet verwateren, omdat ze ‘gemengde gevoelens’ had bij het imago dat haar was aangemeten.